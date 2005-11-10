Rocchi: "Gli arbitri vanno tutelati, ciò che è successo a Ferrieri Caputi è inaccettabile"

"Che cosa consiglieri a un giovane arbitro? A un giovane direi di fare l’arbitro perché è stata la passione più bella della mia vita. Due, direi di divertirsi perché a me manca tantissimo il campo. Un ragazzino che vuole fare l’arbitro può iniziare una scuola di vita che gli servirà anche fuori". Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, parla così in occasione del Social Football Summit, in corso di svolgimento all’Allianz Stadium a Torino (qui le dichiarazioni integrali).

"Quello che è successo a Maria Sole Ferrieri Caputi è inaccettabile"

"I direttori di gara - continua Rocchi - vanno tutelati: quello che è successo a Maria Sole Ferrieri Caputi è inaccettabile, ad esempio. Tuteliamo gli arbitri perché quei ragazzini potrebbero essere dei vostri figli. I ragazzi vanno tutelati e senza l’arbitro non si può giocare”.

Il rapporto tra designatore e arbitro? “Le difficoltà sono con il gruppo perché è numeroso e gestirlo è complesso. Chi fa il designatore deve fare un percorso breve e faccio mea culpa. Tutto questo si vede anche con gli allenatori dei grandi club. La soddisfazione più grande è quella di aver visto crescere tanti ragazzi che sono impegnati in grandi match europei”.

Come si insegna a convivere con gli errori? “È complesso. L’arbitro bravo è quello che sa reagire al proprio errore. Devi rimanere sempre concentrato e convivere con l’errore. Questo è un consiglio per i giovani”.