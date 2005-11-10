Dove deve giocare De Ketelaere? Sarri lo usa sulla fascia e fin qui è ancora a secco

L'Atalanta sta ancora faticando a ripartire come vorrebbe e a mettersi alle spalle la scorsa decade trascorsa nel segno di Gian Piero Gasperini. Il nuovo corso nerazzurro con Sarri al timone non ha ancora visto attecchire nei protagonisti della Dea i dettami e i principi del tecnico toscano e a denunciare queste incomprensioni più di ogni altro singolo (anche più del colpo da record Rowe) c'è la gestione di Charles de Ketelaere e le prestazioni deludenti inanellate in serie dal belga fino a qui.

Da centravanti a esterno

C'è un problema di fondo, l'inquadramento tattico di De Ketelaere nell'Atalanta di Sarri. Fin qui, un po' come avvenuto per Kean in Nazionale per esempio, c'è stato un esperimento di delocalizzazione dal centro dell'attacco alla corsia di destra, una mossa che per ora però non ha permesso di raccogliere frutti. Non soltanto CDK è ancora fermo a quota zero in zona realizzativa, sia che si tratti di gol o di assist, ma anche le prestazioni non convincono. Nella quasi totalità delle sue presenze, infatti, è stato giudicato insufficiente. Risuonano le parole dello stesso giocatore dal Belgio nella sosta ("preferisco giocare centravanti") e il suo volto grigio è un po' diventato l'emblema dei problemi che stanno affliggendo l'Atalanta.

Anche ieri voto 5 in pagella

Ieri, per esempio, nella sconfitta dell'Atalanta sul campo di quel Milan che tra l'altro ha portato in Italia proprio CDK - cedendolo ai bergamaschi dopo una stagione negativa - il belga si è preso un 5 in pagella: "Riportato al centro e avvicinato alla porta, resta un fantasma. In uno stadio che evoca ricordi negativi, non ne azzecca una. Prosegue il lungo digiuno in campionato".