Charles De Ketelaere ieri sera ha confermato una volta di più la sua importanza nell'undici di Maurizio Sarri. Schierato alle spalle della prima punta, l'attaccante belga che coi diavoli rossi viene schierato da centravanti ha di fatto rimesso in piedi una partita che a un certo punto sembrava persa. Due gol contro i campioni d'Italia e sei gol complessivi da inizio stagione. "Sta crescendo sul gol - ha dichiarato ieri sera in conferenza stampa Maurizio Sarri -. Ho avuto la fortuna di allenare giocatori forti, ma potenzialmente a livello di qualità tecnica e fisica è per me uno dei migliori che abbia mai allenato. Il suo problema è sempre stata la continuità e stiamo lavorando anche per questo. Per noi è veramente tanta roba De Ketelaere".

Quanto l'Atalanta ha pagato CDK

De Ketelaere veste la maglia dell'Atalanta dall'estate 2023, il trasferimento a Bergamo un anno dopo quello al Milan carico di aspettative e delusioni. Con la maglia nerazzurra ha trovato la sua reale dimensione in Italia, un affare da poco più di 25 milioni di euro per un calciatore che nell'estate 2022 la società meneghina aveva portato in Serie A per 35 milioni. Al Milan resta un 10% sull'eventuale futura rivendita e chissà che quella percentuale - la prossima estate - non possa fruttare ai rossoneri un altro buon bottino.

La scorsa estate l'Atalanta chiedeva 50 milioni

Già la scorsa estate De Ketelaere ha ricevuto proposte importanti. La più importante della del Paris Saint-Germain: "Non voglio mettere pressione all'Atalanta, ma voglio fare il salto di qualità e in estate il Paris Saint-Germain mi ha cercato. C'erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale non è sempre facile andarsene. L'Atalanta chiedeva molto, credo intorno ai 50 milioni di euro: serve trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo". Alla fine il PSG per 50 milioni ha deciso di puntare su Ferran Torres: scelta più che comprensibile con lo spagnolo che ha lasciato il Barcellona per quella cifra solo in virtù di una clausola presente nel suo contratto..

E CDK? "Alla fine hanno scelto lui, ma io sono felice di proseguire il mio percorso all'Atalanta", disse l'attaccante belga nella stessa intervista a fine settembre. Però la prossima estate - a un anno dalla scadenza del contratto - la Dea si troverà dinanzi a un bivio: senza rinnovo sarà difficile per l'Atalanta trattenerlo, anche cederlo per quei 50 milioni di euro che sono stati rifiutati una manciata di mesi fa.