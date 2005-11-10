Come sempre la pausa per le Nazionali è vissuta da allenatori e tifosi con sentimenti misti: paura per infortuni, in primis, ma anche voglia di vedere i propri giocatori emergere e magari entrare in un vortice positivo di prestazioni e gol. È certamente il caso di Nikola Krstovic, bomber dell'Atalanta, che con il suo Montenegro ha colto due vittorie andando a segno in entrambe le gare giocate, addirittura con una doppietta nel 4-1 con cui la sua Nazionale ha regolato Cipro.

Ottimi riscontri anche per chi a Bergamo non sta vivendo un gran periodo, come Charles De Ketelaere: 1 gol e 2 assist nella doppia sfida a Turchia e Italia, con prestazioni sempre incisive, un po' come era accaduto nella gara di andata contro gli azzurri. Ora l'obiettivo è ripetersi in nerazzurro. Tanti minuti in campo con l'Italia per Scalvini, pochissimi per Scamacca e zero per Carnesecchi, ma val la pena notare anche l'alto minutaggio per Elmas e il gol di Kolasinac con la Bosnia. Chi tornerà a casa galvanizato è certamente Relja Obric, che a 20 anni ha coronato il sogno di esordire con la selezione maggiore slovena.

ATALANTA (12 convocati)

Marco Carnesecchi (Italia)

Giorgio Scalvini (Italia) - 152 minuti

Gianluca Scamacca (Italia) - 2 minuti

Charles De Ketelaere (Belgio) - 169 minuti, 1 GOL, 2 assist

Sead Kolasinac (Bosnia) - 90 minuti, 1 GOL

Franck Kessié (Costa d'Avorio) - 94 minuti

Mario Pasalic (Croazia) - 46 minuti

Eljif Elmas (Macedonia del Nord) - 168 minuti

Nikola Krstovic (Montenegro) - 180 minuti, 3 GOL

Nicola Zalewski (Polonia) - 180 minuti

Lazar Samardzic (Serbia) - 45 minuti

Relja Obric (Slovenia) - 4 minuti