Atalanta, De Ketelaere: "Un punto importante, ci sono tante cose da migliorare"
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Antonino Sergi
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23.11.2026 00:06Serie A
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Intervistato da DAZN ha parlato così Charles De Ketelaere dopo la doppietta che ha regalato il pareggio all'Atalanta contro l'Inter: "E' un punto importante per il morale, ci sono tante cose da migliorare però un pareggio così contro l'Inter è bello. Siamo quasi al completo, dobbiamo continuare e prendere punti adesso è importante".
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