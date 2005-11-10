Intervistato da DAZN ha parlato così Charles De Ketelaere dopo la doppietta che ha regalato il pareggio all'Atalanta contro l'Inter: "E' un punto importante per il morale, ci sono tante cose da migliorare però un pareggio così contro l'Inter è bello. Siamo quasi al completo, dobbiamo continuare e prendere punti adesso è importante".