L’Atalanta e il suo trascinatore Charles De Ketelaere. Il campione belga vuole continuare la sua stagione positiva tra gol e assist, anche se ora conta soprattutto risollevare fin da subito la squadra in piena zona Europa: pur sapendo che occorrono principalmente umiltà e tanto lavoro. Poi la gara contro il Lecce nella quale sarà necessario dare ancora più continuità, anche perché CDK con i giallorossi ha sempre fatto la differenza nelle annate precedenti.

I numeri di CDK contro il Lecce

Charles De Ketelaere contro il Lecce, nelle 5 partite giocate con la maglia nerazzurra dalla stagione 2023/2024 fino a oggi, ha siglato 3 gol e 2 assist, incidendo praticamente in tutti i match contro la squadra pugliese. Con il Borac giovedì sera ha offerto una prestazione sottotono, ma ciò non toglie la grandezza sul campo del trequartista belga, importantissimo per un’Atalanta che ora deve ritrovare continuità.

Ritorno dal primo minuto

Contro il Lecce la sua titolarità sarà pura formalità nella trequarti, dove al suo fianco avrà con grande probabilità sia Jonathan Rowe sia Elmas, dimostrando grande intesa e concretezza. Ora la parola passa al campo, dove De Ketelaere non farà mancare impegno e una grande impronta sulla partita allo stadio Via del Mare di Lecce lunedì sera.