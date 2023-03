Giudice Sportivo, fermati per 1 turno i collaboratori biancocelesti Massimo Nenci e Davide Losi

Diverse sanzioni disciplinari anche tra collaboratori tecnici e allenatori in Serie A dopo il 25° turno, disputato nel corso dell'ultimo weekend: terza ammonizione per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina. In casa Lazio invece fermati per un turno Davide Losi e Massimo Nenci, entrambi per aver contestato l'operato arbitrale.