Giuliani: "De Bruyne? Era un problema di utilizzo. A gennaio serve una soluzione per Lucca"

Il Napoli torna dalla sosta come meglio non avrebbe potuto, battendo il Frosinone in casa per 3-0. Una vittoria firmata da una doppietta di De Bruyne e da un gol di Lang. Di questi due protagonisti, e di tanto altro, ha parlato il giornalista Fulvio Giuliani ai microfoni di Radio Tutto Napoli: "Farei una distinzione netta. Lang non aveva mai dato segnali come quelli visti contro il Frosinone e deve ancora dimostrare tantissimo. Stavolta però è entrato bene e soprattutto la sua prestazione non è durata soltanto quindici minuti: ha giocato un'ottima partita per tutto il tempo in cui è rimasto in campo, al di là del gol.

Su De Bruyne il discorso è completamente diverso. Era evidente che fosse un problema di utilizzo. Un calciatore di quel livello non diventa improvvisamente incapace di orchestrare il gioco e far girare una squadra: potevano pensarlo soltanto degli sprovveduti. Va utilizzato intelligentemente e bisogna concedergli quella libertà che adesso Allegri sembra disposto a dargli. Il De Bruyne visto contro il Frosinone e quello che vediamo con il Belgio è ancora un giocatore capace di spostare gli equilibri in Serie A. Mettere in dubbio persino il suo impegno perché con il Belgio rendeva di più mi è sempre sembrato molto superficiale".

In campo nel corso del secondo tempo Lucca, la cui avventura in azzurro potrebbe essere ai titoli di coda: "A gennaio bisognerà trovare una soluzione. È stato un investimento molto pesante e non puoi semplicemente regalarlo. Magari si può ragionare su qualche formula o su un'operazione differente, ma così è difficile continuare. Una nuova occasione da titolare contro il Venezia potrebbe anche essere razionale e prevedibile, mentre mi sorprenderebbe vederlo dall'inizio a Villarreal. Se poi dovesse sbloccarsi saremmo tutti felicissimi, ma fino a questo momento non abbiamo visto praticamente nulla".