Il futuro di Kevin De Bruyne è diventato uno dei temi più caldi del mercato del Napoli, complice il forte interessamento del PSV Eindhoven per il centrocampista belga. Parallelamente alle indiscrezioni di mercato, negli ultimi giorni sono tornate a circolare alcune dichiarazioni di sua moglie, Michele Lacroix, accompagnate da un titolo tanto forte quanto fuorviante: “Prima ce ne andiamo e meglio è”. Una frase che, in riferimento alla volontà di lasciare Napoli, la moglie del fuoriclasse belga non ha mai pronunciato. Abbiamo reperito l'intervista originale, concessa a NINA, inserto del quotidiano belga HLN, e pubblicata lo scorso 12 settembre a firma della giornalista Anke Michiels. Oltre due mesi fa, dunque, ben prima delle recenti indiscrezioni di mercato.

Le difficoltà di ambientamento e la mancanza di privacy a Napoli

Nel corso dell'intervista, Michele Lacroix non ha nascosto le difficoltà incontrate dalla famiglia nel trasferirsi in Italia dopo tanti anni trascorsi in Inghilterra: “È stato un grande cambiamento. I nostri figli sono nati a Manchester, quella era la nostra vita. Ma abbiamo voltato pagina: una nuova avventura, un nuovo Paese, una nuova città da scoprire. Non so se posso già dire che Napoli sia casa mia, perché la scorsa stagione è stata condizionata dall'infortunio di Kevin”.

La moglie di De Bruyne ha raccontato anche gli aspetti positivi della vita in Italia: “A Napoli non conosco quasi nessuno, ma è sicuramente un bel posto. Non avevamo mai vissuto in un luogo così soleggiato e anche la cultura italiana è qualcosa di nuovo per noi. È una bella esperienza. Soprattutto per i bambini è stato un grande cambiamento, ma nel frattempo si sono ambientati”.

Il problema principale riguarda la privacy: “I napoletani vivono per il calcio, quindi Kevin conduce una vita molto riservata. Non possiamo nemmeno fare qualcosa insieme in città come famiglia. È il rovescio della medaglia. A Manchester potevamo uscire di casa senza che ci venisse scattata una sola foto, a Napoli è impossibile”.

“Prima ci trasferiremo qui, meglio sarà”: il vero significato della frase

Il passaggio che ha generato le polemiche degli ultimi giorni arriva però in risposta a una domanda che nulla ha a che vedere con il calciomercato. La giornalista chiede infatti a Michele Lacroix quali siano i progetti della famiglia per il periodo successivo alla conclusione della carriera agonistica di Kevin De Bruyne. Di seguito la domanda e la risposta.

Guardiamo un attimo al futuro: cosa succederà quando Kevin smetterà di giocare a calcio?

“Non è un futuro così lontano, puoi dirlo tranquillamente (ride, ndr). [...] In questo momento Kevin non vuole ancora pensare a ciò che verrà dopo il calcio, perché è molto concentrato sul Napoli, che è un'ottima squadra. Naturalmente, però, riflettiamo insieme sul nostro futuro. E sempre più spesso ci diciamo: ‘Verremo a vivere qui’ (nel Limburgo, ndr). Prima ci trasferiremo qui, meglio sarà. Quando Mason inizierà le scuole secondarie, vorremmo stabilirci definitivamente in un posto. A un certo punto il calcio non sarà più la priorità”.

Il contesto cambia radicalmente il significato delle dichiarazioni. La moglie di De Bruyne sta parlando della prospettiva di tornare a vivere in Belgio, della necessità di garantire stabilità ai figli e continuità al loro percorso scolastico. Non sta esprimendo un giudizio negativo su Napoli, né auspicando un trasferimento del marito nella prossima sessione di mercato. Anzi, nello stesso passaggio sottolinea esplicitamente quanto Kevin sia ancora concentrato sulla sua esperienza in azzurro.

Tutto questo non significa negare le difficoltà di ambientamento della famiglia, né escludere un eventuale addio anticipato del centrocampista al Napoli. Si tratta, tuttavia, di questioni distinte. Trasformare una riflessione sui progetti familiari per il futuro in una richiesta di lasciare Napoli il prima possibile significa stravolgere il senso dell'intervista. Una precisazione doverosa, soprattutto alla luce delle polemiche e degli attacchi social di cui Michele Lacroix è stata destinataria negli ultimi giorni.