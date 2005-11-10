Che cinema, attorno a Kevin De Bruyne. Responsabilità anche del giocatore, che non ha mancato di soffiare più volte (lui o chi per lui, vedi per esempio le interviste della moglie Michele) sul fuoco del suo possibile addio al Napoli. Già dalla prima, difficile stagione all'ombra del Vesuvio in cui non si è detto soddisfatto del modo di allenare di Conte. Fino alle recenti uscite sulle difficoltà di vivere a Napoli e a qualche screzio fin troppo plateale con alcuni compagni. Su tutti, Lucca, con cui si è mandato a quel paese in diretta tv nella cocente sconfitta sul campo del Porto.

La solita MLS ma anche l'Europa

Con un contesto simile, non c'è da stupirsi che attorno alla figura di De Bruyne - per quanto stagionato, non di certo uno qualunque - si stia scatenando il tran tran del mercato. Le voci di MLS (in particolare in direzione San Diego, California) non si sono mai interrotto ma anche dal continente europeo continuano a volerlo: il pressing più intenso, senza dubbio, è quello del PSV di Eindhoven. Che continua a sperare di poterlo acquistare, nonostante le recenti evoluzioni.

I 7 milioni di euro valgono ancora?

Ci sarebbe anche un prezzo, quei 7 milioni di euro circolati nei giorni scorsi che viene identificata come la richiesta di Aurelio De Laurentiis al PSV. Poi però c'è stata di mezzo la partita da grande ex all'Etihad e l'onorevole 2-2 raccolto dal Napoli sul campo del Manchester City, in cui KDB si è mostrato su antichi splendori, inducendo Allegri (e prima del match l'aveva fatto anche il DS Manna) a toglierlo di fretta e furia dal mercato e confermarlo in azzurro, almeno fino a giugno. Se volete godervi un ultimo sussulto di De Bruyne già a gennaio, dovete convincere loro.

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