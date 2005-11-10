A 35 anni e reduce da un grave infortunio muscolare rimediato nella passata stagione, Kevin De Bruyne ha sostenuto ritmi particolarmente elevati nei primi mesi di questa annata. La sfida contro il Sassuolo rappresenterà il primo impegno stagionale saltato per problemi fisici dal centrocampista del Napoli, che non partirà con il resto della squadra alla volta di Reggio Emilia. Da agosto, infatti, l'ex Manchester City aveva mancato soltanto un appuntamento: Francia-Belgio di Nations League, a causa di una squalifica.

De Bruyne, i numeri testimoniano il grande impiego

Tra club e nazionale, il belga ha già collezionato 22 presenze, di cui 16 dal primo minuto, per un totale di 1.493 minuti, impreziositi da 7 gol e 4 assist. Con la maglia del Napoli ha invece disputato 17 partite, realizzando 4 reti e fornendo 2 passaggi vincenti. Con 1.135 minuti all'attivo è il quarto giocatore più utilizzato della rosa azzurra, mentre occupa il sesto posto considerando soltanto la Serie A (700 minuti).

Allegri aveva già programmato un turno di riposo

Massimiliano Allegri aveva provato a gestire le energie del centrocampista già in occasione della precedente sfida di campionato contro il Torino. Il tecnico livornese, tuttavia, era stato costretto a inserirlo dopo appena tredici minuti di gioco a causa dell'infortunio muscolare rimediato da Antonio Vergara. Contro il Sassuolo dovrà invece fare a meno del belga.