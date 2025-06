TMW Giuntoli-Juve, c'è l'accordo per dirsi addio: imminente l'annuncio della risoluzione contrattuale

Cristiano Giuntoli e la Juventus hanno trovato un accordo per risolvere anzitempo il contratto che li univa. Il dirigente ex Napoli, secondo quanto raccolto da TMW, non è più il Managing Director Football della Juventus e la presentazione di Damien Comolli fa capire quanto la società bianconera avesse le idee chiare su questo.

Che ne sarà di Giuntoli?

Giuntoli è da sempre un profilo molto apprezzato, dai top club e non solo. Certamente non mancano le proposte per lui e ci sarà da capire anche la sua volontà dopo una stagione che sicuramente lo ha visto molto coinvolto. Prima la nomina di Thiago Motta come allenatore, poi il suo esonero in un momento molto delicato e la scelta Igor Tudor, che al Mondiale per Club avrà l'occasione di meritarsi la conferma.

I risultati della Juve in questa stagione

La Juventus ha chiuso il campionato di Serie A al quarto posto, vincendo 18 volte, pareggiando 16 e perdendo 4. Le sconfitte sono le stesse del Napoli, meno anche di quelle dell'Inter arrivata seconda. Il paradosso è che i bianconeri hanno segnato 58 gol, uno in meno del Napoli, ma ne hanno incassati 35, ben 8 in più dei partenopei, gli stessi dei nerazzurri. che hanno concluso al secondo posto.