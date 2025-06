TMW Ausilio ha incontrato Fabregas, per dare l'addio al Como decisive le garanzie dell'Inter

L'Inter continua nel pressing con Cesc Fabregas, vista anche la presenza a Londra del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. E se le indiscrezioni di serata raccontavano di un faccia a faccia decisivo per la giornata di giovedì, in realtà già nelle prime ore di permanenza londinese del dirigente c'è stato un incontro faccia a faccia con il tecnico spagnolo.

E, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, confermata la decisione definitiva per le prossime ore. Farà tutta la differenza del mondo l'aspetto delle garanzie tecniche che potrà dare l'Inter. Anche perché Fabregas dovrebbe lasciare Como dove, oltre a delle quote del club, ha tutta l'autonomia possibile per fare mercato, potendo anche contare su una liquidità economica con pochi eguali in Serie A.

La situazione è in costante evoluzione, basti pensare come parlava appena qualche ora fa lo stesso Fabregas: "Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club - perché siamo ancora un piccolo club - ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro”.