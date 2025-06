Ufficiale Vicenza, Rosso annuncia: "Il nuovo Ds sarà Zamuner. Era giunto il momento di cambiare"

"Dopo tanta amarezza per l'epilogo stagionale, ci siamo confrontati tra noi, è 20 anni che facciamo calcio e potremmo fare anche altro, ma abbiamo deciso di andare avanti, allestendo una rosa competitiva con però più attenzione agli investimenti, cercheremo di stare più accorti a quello che è il budget. Poi, ripeto che la nostra porta non è mai stata chiusa a nuovi soci, noi non vogliamo stare qui per forza, ma in sette anni gli unici che si sono affacciati a Vicenza siamo noi e, in seconda battuta, i soci che con molta forza abbiamo portato dentro al progetto": esordisce così, nella conferenza stampa odierna, il presidente del Vicenza Renzo Rosso.

Che poi si addentra subito nel nuovo corso, che prevede, come già annunciato, cambiamenti dirigenziali: "Il contratto di Luca Matteassi è in scadenza, abbiamo deciso di non rinnovarlo: a lui va il ringraziamento per il lavoro fatto, ci ha supportato e ci è stato vicino, ha allestito una rosa di spessore ma è arrivato il momento di cambiare e fare qualcosa di diverso. Il nuovo Ds, lo annuncio già, sarà Giorgio Zamuner, volevamo presentarlo già oggi ma è più giusto dargli un momento solo per lui, nel quale si presenterà".