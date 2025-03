Ufficiale Guessand dice addio all'Udinese e vola in Norvegia: ha firmato per il Kristiansund

Il calciomercato in Italia è finito ormai da tempo, ma in Norvegia è ancora tempo di trasferimento e il Kristiansund Ballklubb, che milita nella massima serie locale, ha deciso di pescare in Italia. È infatti ufficiale l'acquisto di Axel Guessand dall'Udinese. Di seguito il comunicato: "Il Kristiansund Ballklubb e l'Udinese Calcio hanno trovato un accordo per il trasferimento di Axel Guessand. Il difensore francese si è allenato con il KBK durante il ritiro di Marbella e ora diventerà un giocatore del KBK a titolo definitivo. Martedì ha firmato un contratto con il Kristiansund Ballklubb che durerà fino alla stagione 2027".

Il francese ha così commentato la notizia al sito ufficiale della sua nuova società: "Mi sono divertito molto con la squadra quando ero in prova. L'allenatore mi ha parlato molto e tutto lo staff di supporto e la squadra si sono presi cura di me. Penso di aver fatto una buona scelta venendo qui e non vedo l'ora di giocare per il KBK".

Eirik Hoseth, direttore sportivo del Kristiansund Ballklubb, ha descritto così questa operazione: "È un ingaggio emozionante. È un ragazzo giovane che ha già un buon curriculum. Ha un buon fisico e un ottimo piede sinistro, quindi è un giocatore che il pubblico del Nordmøre non vede l'ora di vedere. Dopo la sessione di allenamento, abbiamo scoperto insieme che questa era una bella partita. Axel è un ragazzo gentile e umile che condivide i valori che ci aspettiamo da un giocatore del KBK e contribuisce a far crescere la squadra. Ora ha un contratto di tre anni e avrà tempo per crescere e fare progressi".