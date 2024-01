Ufficiale L'Udinese cede un classe 2004 in prestito: Guessand giocherà al Volendam

L'affare era nell'aria, adesso è diventato anche ufficiale: Axel Guessand è un nuovo difensore del Volendam. Il difensore è stato ceduto in prestito secco in Eredivisie, in Olanda, con l'Udinese che ha augurato al calciatore un grande in bocca al lupo per la seconda parte della stagione.

Di seguito il post su Instagram della sua nuova squadra, che ha annunciato il suo acquisto: