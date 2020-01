© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importante recupero per Juric che ritrova Amrabat dopo la squalifica e lo schiera subito dall’inizio a centrocampo. In attacco ci sarà invece Verre al posto di Pazzini, non al meglio. Dall’altra parte Davide Nicola si affida ancora a Pandev, con il macedone Sanabria dal 1’. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. All. Juric.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola.