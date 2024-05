Roma, Lukaku: "Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico"

Il calore dell'Olimpico, la passione dei tifosi e il batticuore dell'emozione sportiva. Sono queste le sensazioni che Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha condiviso nel suo racconto esclusivo a Betsson.Sport. "Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico, quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio", ha sottolineato Lukaku. "Sai che la squadra è importante per la gente di questa città e come calciatore rappresenti l'intera città, è un'esperienza molto bella".

Il giocatore descrive poi come punto di svolta il suo primo gol all'Anderlecht, che gli ha totalmente cambiato la vita. "L'inizio per me rimane sempre il più bello" racconta il calciatore descrivendo il suo esordio nel mondo del calcio. "Ho rappresentato la mia città, e abbiamo vinto il campionato il primo anno". Sulla maglia della Roma, il numero 9 ha inciso la sua firma con gol indimenticabili. "Il gol memorabile con la maglia della Roma è stato quello contro il Lecce del 2 a 1" ha condiviso Lukaku. "Gran palla di Paulo Dybala e poi il mio goal."

Al di là delle sfide sul campo, Lukaku apprezza profondamente il calore e il sostegno dei tifosi romanisti. "I tifosi romanisti sono speciali, è molto bello vivere il loro sostegno," ha sottolineato. Infine, con parole che riflettono il suo amore per la maglia e la città, il giocatore belga ha voluto mandare un messaggio in romanesco ai tifosi della Roma: "Bella regà, daje Roma daje!"