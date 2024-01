Ufficiale Hellas Verona, saluta Kallon. Passa in prestito al Bari fino a giugno 2024

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto in prestito a SSC Bari il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Yayah Kallon, fino al 30 giugno 2024. Hellas Verona FC saluta Yayah e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale". Con questo comunicato l'Hellas Verona ha comunicato l'addio in prestito del giovane attaccante, pronto ad una nuova esperienza in cadetteria.

Questo il comunicato dei galletti a conferma dell'avvenuto accordo: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall'Hellas Verona, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yayah Kallon (30.06.01, Kono, Sierra Leone); l'attaccante africano vestirà la maglia numero 91 e sarà da subito a disposizione di mister Marino.

Costretto a fuggire dal suo Paese natale per evitare di diventare un bambino soldato, dopo un lungo viaggio di quasi un anno, riesce a sbarcare in Italia e si stabilisce in Piemonte. Viene tesserato dal Savona nella stagione '18-'19 e partecipa al Torneo di Viareggio nella Rappr. Serie D prima di firmare per il Genoa dove dimostra le sue doti in Primavera prima di fare il suo esordio tra i professionisti nel maggio '21, segnando la prima rete in Coppa Italia in agosto. Nell'estate del '22 passa al Verona segnando all'esordio il suo primo gol in A contro l'Empoli; dopo aver totalizzato 22 presenze con gli scaligeri, viene quindi riscattato definitivamente dalla formazione veneta.

Benvenuto Yayah!"