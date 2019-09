Fonte: In collaborazione con Michele Pavese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benvenuti in Italia. L'approfondimento odierno di TuttoMercatoWeb sui giocatori che sono approdati in Serie A dall'estero in questa lunga estate di calciomercato. Una classifica variegata ed eterogenea, composta da 50 giocatori, più o meno forti, più o meno decisivi. Chi ha fatto l'affare? C'è spazio per ogni interpretazione, col campo che come sempre sarà giudice ultimo e supremo.

Cliccando sui relativi link, potrete accedere agli articoli completi.

Posizioni 50-46: da Walace a Hernani

Posizioni 45-41: da Jony a Becao

Posizioni 40-36: da Murillo a Imbula

Posizioni 35-31: da Kjaer a Rigoni

Posizioni 30-26: da Nandez a Pedro

Posizioni 25-21: da Leao a Medel

Posizioni 20-16: da Elmas a Rebic

Posizioni 15-11: da Theo a Buffon

Posizioni 10-6: da Balotelli a Sanchez

Lozano al quinto posto

Ribery al quarto posto

Godin al terzo posto

Lukaku al secondo posto