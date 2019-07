Il Napoli fa sul serio per Mauro Icardi. De Laurentiis ha presentato un'offerta ufficiale a Wanda Nara, manager dell'attaccante argentino, per un quinquennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Una proposta molto vicina alla proposta della Juventus - come spiega FcInterNews - da 8 milioni di euro annui. I bianconeri rimangono in cima alle preferenze.

Icardi ha deciso di rimanere in Italia, quindi di rifiutare le proposte dall'estero come quella di uno scambio con Romelu Lukaku, oppure le voci dell'Atletico Madrid. La Juventus aspetta e intende giocare al ribasso. Non è da escludere che la vicenda si trascini fino a fine agosto. Smentita la possibilità di un ruolo di Wanda in una produzione FilmAuro.