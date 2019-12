I fatti del 2019 - L'estate controversa di Dybala e Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tra i protagonisti della prima Juventus di Maurizio Sarri. Ma in estate, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala sono stati entrambi a un passo dall'addio. Messi sul mercato e poi reintegrati soprattutto perché la volontà dei due argentini, dopo un'annata con più ombre che luci, era quella di rimettersi in discussione a Torino. E tornare alla ribalta nella nuova Juventus.

Gonzalo Higuain - Fin da subito chiara la volontà di Higuain, che ha avuto la meglio su quella della Juventus. Dopo i due prestiti al Milan e al Chelsea, Agnelli, Nedved e Paratici erano pronti a vendere nuovamente il Pipita, questa volta a titolo definitivo. Erano già pronti a dirottarlo alla Roma, col ds Petrachi che voleva far di lui il nuovo Batistuta. Ma ad avere la meglio è stata la volontà del giocatore, sicuro che a Torino avrebbe ritrovato serenità e spazio anche grazie al suo mentore, a quel Maurizio Sarri che dopo lo splendido idillio di Napoli l'aveva chiesto e ottenuto anche al Chelsea, ma che solo a Torino ha ritrovato un Higuain nuovamente sorridente e decisivo. Il Pipita alla Juventus ha ritrovato sé stesso: il primo bilancio è positivo nonostante una squadra che non gira più attorno a lui.

Paulo Dybala - Stagione del riscatto in corso anche per Paulo Dybala, che questa estate è stato inserito dalla Juventus in due trattative. Prima Paratici ha provato a scambiarlo col Manchester United per arrivare a Romelu Lukaku, poi a venderlo al Tottenham in una trattativa tanto intensa quanto breve vista la chiusura del mercato inglese agli albori di agosto.

Due trattative diverse perché, a contrario di Manchester, con la giusta offerta Londra sarebbe stata per la Joya destinazione gradita. Alla fine però Dybala è rimasto e ora è senza dubbio tra le note positive della nuova Juve di Maurizio Sarri.