Il Piccolo Klose corona il suo sogno: la Premier accoglie il talento di Timo Werner

Ventiquattro anni compiuti a marzo e già tanta esperienza da vendere. Timo Werner è uno dei senatori del Lipsia, che nel 2016 lo acquistò per 14 milioni dallo Stoccarda. Oggi, il club tedesco ha annunciato la sua cessione al Chelsea , che ha pagato la clausola di 53 milioni. L'ennesima plusvalenza per il club della Red Bull: il Piccolo Klose lascia così la Germania, dove ha battuto diversi record e si è definitivamente consacrato con la miglior stagione della sua - breve - carriera.

I numeri - Werner ha esordito giovanissimo con la maglia dello Stoccarda, a 17 anni. Sono tre stagioni importanti, in cui si ritaglia una spazio come esterno offensivo e mette a segno 14 reti in 103 partite. Il Lipsia lo preleva nel 2016 e da subito si capisce che si tratta di un'ottima intuizione: il ragazzo è mobile, rapido, ha senso del gol, apre gli spazi e si sacrifica. Segna e fa assist: 93 reti e 40 passaggi vincenti in 157 match disputati. Una crescita costante e continua, di cui ha beneficiato soprattutto la sua squadra, che ha centrato per due volte la qualificazione in Champions e ad agosto sarà protagonista della Final Eight a LIsbona ( senza il suo miglior marcatore ). In questa stagione ha firmato 32 centri, confermandosi ad altissimi livelli e convincendo tante squadre a puntare su di lui. Lo stesso vale per Joachim Löw, che lo ha convocato per la prima volta nel 2017, nella sfida vinta per 1-0 contro l'Inghilterra. Da allora, Werner ha raccolto 29 gettoni in Nazionale, conquistando la Confederations Cup.