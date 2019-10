© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripensare alla scorsa estate quando la Juventus ha cercato di cedere Gonzalo Higuain, ritenendolo un corpo estraneo al nuovo progetto bianconero, e poi vedere la prestazione dell'argentino ieri sera fa decisamente sorridere. Le pagelle del Pipita sono infatti tutte di altissimo livello. "Sembra rinato" scrive La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport commenta: "Entra e decide come deve fare un bomber. Gol che pesano come palle di cannone". "Spietato" è la definizione del Corriere della Sera; "One shot, one kill" è il pensiero di TMW.

LE PAGELLE DI GONZALO HIGUAIN

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7

TuttoJuve.com: 7