Le pagelle di Berardi: taglieggia la Roma, è una spina nel fianco. Prova da leader

Il Sassuolo vince a sorpresa contro la Roma all'Olimpico per 4-3 dopo una partita a dir poco rocambolesca. Domenico Berardi, oltre a segnare un gol pesantissimo, ha anche provocato l'espulsione di Kumbulla che ha permesso ai neroverdi di giocare in superiorità numerica per una grande parte del match. La Gazzetta dello Sport descrive così la sua prestazione: "Un gol, un rigore provocato, una traversa e tanto brio". Il Corriere dello Sport scrive: "Taglieggia la Roma con i suoi scatti irresistibili". Per Tuttosport è "ispirato e vivace: una spina costante nel fianco di Spinazzola e Kumbulla". SassuoloNews invece: "Prova da leader, l'ennesima, del numero 10 che rientra alla grande dopo la squalifica". Infine la valutazione di TMW: "Un gol, un assist, una traversa e un cartellino rosso procurato. Serve altro? E' il centro di gravità permanente del Sassuolo".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

SassuoloNews: 7,5