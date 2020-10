Le pagelle di Brahim Diaz: slalom, dribbling e gol. Ma pure passaggi sbagliati per Ibra

Il migliore in campo quasi per tutti, anche se su alcuni giudizi su Brahim Diaz incide un avvio fin troppo timido. Il suo estro è perfetto per rimpiazzare Calhanoglu, slalomeggia, dribbla e segna. Per la Gazzetta, il gol è una chicca. Una rete che, scrive Tuttosport, arriva non appena decide di accendere il proprio talento. Una macchia: sbaglia qualche passaggio, come sottolinea il Corriere dello Sport. E quando la fa dovendo servire Ibra l'errore è doppio.