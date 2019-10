Le pagelle di Candreva: ringiovanito dalla cura-Conte, è il suo uomo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In due anni con Spalletti Antonio Candreva ha realizzato appena tre gol. Gli stessi che in poco più di due mesi ha già messo a segno nella gestione-Conte. L'ex Lazio si sta trovando benissimo e soprattutto in questo periodo è il più in palla. Non risente della fatica di Champions League, così va in campo contro il Parma e fa il bello e il cattivo tempo. Gol, assist e tantissimi chilometri percorsi, tanto che noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo premiato con un 7,5.

Piovono elogi anche dai quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport Candreva è l'uomo contiano per definizione e sembra addirittura ringiovanito dalla cura di mister Antonio. Rigenerato, insomma, come scrive il Corriere dello Sport (voto 7,5) che ne evidenzia la quantità di cross: venti, in una sola partita. Mezzo voto in meno da Corriere della Sera e Tuttosport, con quest'ultimo che pone l'accento sul suo grandissimo stato di forma.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7