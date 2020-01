© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La sua Inter è quella del primo tempo. In panchina ha scelte limitate da squalifiche e infortuni, difficile cambiare marcia. E una volta di più s'è capito perché invoca rinforzi per la corsa Scudetto". La Gazzetta dello Sport analizza così, questa mattina, la partita di Antonio Conte e della sua Inter contro l'Atalanta nel posticipo del sabato sera (1-1). Con Barella, Vecino, Skriniar e D'Ambrosio indisponibili, il tecnico nerazzurro ha fatto ciò che poteva (tutte sufficienze in pagella) sfiorando una vittoria a dir poco preziosa contro la squadra più in forma del campionato. A tenerlo a galla alla fine ci ha pensato Sant'Handanovic, ma il titolo d'inverno adesso è a rischio. E al generale Conte servono quanto prima nuovi soldati per continuare a tenere il passo della Juventus.

Questi tutti i voti di Antonio Conte:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

FcInterNews.it: 6