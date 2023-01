Le pagelle di Dybala: ancora a scartamento ridotto, ma i lampi della Roma sono i suoi

La Roma riparte dal gol di Pellegrini e da Paulo Dybala. Il fantasista argentino nell'1-0 al Bologna è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Ancora è a scartamento ridotto, però procura il ricore e ha un paio di guizzi dei suoi. Quando esce per crampi fa tremare l'Olimpico". Stesso voto per Tuttosport: "Lontano dalla forma migliore, ma i lampi della Roma sono i suoi. Si guadagna il rigore della vittoria". Sulla stessa linea anche il Corriere della Sera, mentre per il Corriere dello Sport è addirittura da 7: "Già la sua presenza in campo rincuora i tifosi dell'Olimpico. Da campione del mondo riesce a riportare la Roma alla vittoria. Si procura il rigore, fa altre due o tre cose importanti, prima di spegnersi". Infine è da 6,5 per VoceGiallorossa e per TMW: "Trova il tempo giusto per inserirsi all’interno dell’area guadagnandosi con astuzia il calcio di rigore che sblocca il match. Cerca il gol a più ripresa ma non è fortunato questa sera".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

VoceGiallorossa: 6,5