Prima l’assist per Under, poi un capolavoro alla sua maniera con un mix di forza e tecnica. Edin Dzeko, finora, è senza alcun dubbio il miglior acquisto giallorosso. Il giocatore più importante a disposizione di Fonseca, una certezza per i compagni, il trascinatore della vecchia e della nuova Roma. Lo si è visto bene anche ieri sera, nello spettacolare pareggio per 3-3 dell’Olimpico col Genoa. Dopo il clamoroso no all’Inter, il bomber bosniaco oggi è infatti la vera e propria anima della 'Lupa'. Determinato e motivato a portare in alto i capitolini su tutti i fronti alla sua quinta stagione in Italia. Per Dzeko voti tra il 7 e il 7,5 nelle pagelle locali e nazionali all'indomani dell'incontro.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

VoceGiallorossa: 7