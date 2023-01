Le pagelle di Gonzalez: ancora a metà ma chi di dovere ci pensi diverse volte prima di salutarlo

L'uomo-mercato di casa Fiorentina, paradossalmente ancor più di Amrabat, si chiama Nicolas Gonzalez. L'esterno argentino sta proseguendo sul percorso di recupero della condizione fisica e ieri è entrato in campo per i venti minuti finali. Per tutti una valutazione almeno sufficiente: Gazzetta scrive di "Nico ancora a metà", mentre per il CorSport i suoi sono "venti minuti di discreto impatto". Sei pieno per lui anche da TMW ("Venti minuti più recupero a sua disposizione (...) Ci prova con un colpo di testa e per poco non centra lo specchio") e CorSera. Mezzo punto in più, e quindi 6.5, da Tuttosport ("Sta ritrovando la condizione") e dal portale specializzato Firenze Viola: "Ha qualità che gli altri non hanno e prima di salutarlo, chi di dovere ci pensi diverse volte".