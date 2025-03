Le pagelle di Gudmundsson: terzo gol di fila che affossa la Juventus, riecco il vero Gud

vedi letture

Terzo gol consecutivo fra campionato e coppa per Albert Gudmundsson. L'attaccante della Fiorentina segna una rete clamorosa contro la Juventus nel successo degli uomini di Palladino per 3-0. "l gol da fuori al Napoli - si legge sulla Gazzetta dello Sport - ora questo alla Juve, forse addirittura più bello. Essenziale, imprendibile, riecco il vero Gud". "Un po’ in ombra nel primo tempo - scrive Tuttosport - poi tira fuori dal cilindro un gol clamoroso.Terzo centro consecutivo tra Coppa e campionato".

"Stende la Signora con il destro del 3-0, è vivo dall’inizio alla fine. Recuperato in pieno" analizza il Corriere dello Sport. "Lega il gioco tra il centrocampo e l’attacco - sottolinea TMW - ricorrendo più del solito a tocchi e giocate di prima intenzione. Mette l’accento con un gol semplicemente straordinario". Questo, infine, il commento di Firenzeviola.it: "Nel primo tempo agisce abbastanza arretrato dando aiuto ai tre di centrocampo e giocando spesso di prima. Partecipa all’azione del raddoppio chiamando Fagioli all’assist poi nel secondo tempo sfodera la fotocopia del gol di Napoli portando a tre i gol della Fiorentina. Quando si accende è letale".

Le pagelle di Albert Gudmundsson

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Firenzeviola.it: 7,5