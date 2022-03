Le pagelle di Guida: per Tuttosport il voto è 0. Un fallimento anche per l'Aia

Il rigore non concesso ieri nel corso di Torino-Inter per evidente fallo di Ranocchia su Belotti, rischia di essere uno degli episodi più controversi dell'intera stagione con l'arbitro Guida e il Var Massa che sono finiti subito sul banco degli imputati. Per la Gazzetta dello Sport è "fin troppo chiaro che l'episodio in cui sbaglia valutazione nel contatto Ranocchia-Belotti finisca per pesare su tutta la gara". Per Il Corriere dello Sport l'accaduto "è difficile da spiegare" e "non ci sono scusanti né per non averlo visto in campo, né soprattutto per non averlo rilevato al Var". Una serata che per il quotidiano è "testimonianza del fallimento dell'Aia". Infine aggiunge, valutando Massa, che "il più grosso errore da quando esiste il Var porterà il suo nome". Tuttosport si spinge ancora oltre valutando l'arbitraggio da "zero" in pagella: "Il rigore che non fischia al Toro è solare anche vedendo l'episodio dal vivo. Un episodio che è unpunta dell'iceberg in una direzione comunque molto pasticciata".

I voti

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 3,5

Tuttosport: 0