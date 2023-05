Le pagelle di Inzaghi - È risbocciato insieme alla primavera. E arriva all'euroderby meglio di Pioli

Tutti guardano Mourinho che sfida l'Inter, ma l'Olimpico è casa sua e per la Roma si conferma bestia nera. Il messaggio alla squadra, con otto titolari su undici che sfideranno il Milan nell'euroderby, è chiaro: guai a sottovalutare la serata. Ancora una volta, in una primavera nella quale l'Inter sembra finalmente sbocciata, i suoi rispondono compatti. Sulla sponda nerazzurra dei Navigli faranno gli scongiuri, ma Simone Inzaghi arriva al big match di Champions meglio di Stefano Pioli. "Sta dando all'Inter la continuità che mancava, nel momento chiave della stagione. Anche a questo giro, ok scelte e cambi", scrive non a caso La Gazzetta dello Sport per motivare il suo 7 in pagella al tecnico nerazzurro. "La sua Inter parte lenta e abbottonata, all’inizio sembra quasi giocare per il pareggio, ma ha il motore diesel e quando s’accende dimostra di avere una cilindrata superiore. I cambi sono giusti, in particolare quello di Lautaro quando la Roma è stanca. Arriva all’euroderby di Champions con 4 vittorie di fila in campionato", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

L'Interista: 7,5