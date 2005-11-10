Di Gregorio al Bournemouth, il comunicato con le cifre: ecco quanto può incassare la Juventus
Michele Di Gregorio saluta ufficialmente la Juventus dopo due stagioni in bianconero per approdare in prestito al Bournemouth. A comunicarlo è lo stesso club con una nota propri canali. "Arrivato alla Juventus nell’estate del 2024, dopo aver esordito il 19 agosto nel successo per 3-0 contro il Como all’Allianz Stadium, Michele Di Gregorio ha collezionato in bianconero 84 presenze in tutte le competizioni. Ora, per Michele, inizia una nuova tappa della sua carriera in Inghilterra. In bocca al lupo, Michele!", si legge nel comunicato che arriva il giorno dopo la partenza del 29enne per l'Inghilterra (qui il video della partenza da Caselle).
Di Gregorio dalla Juventus al Bournemouth: le cifre ufficiali e i dettagli dell'operazione
Come di consueto, inoltre, la Juventus rende noti anche i termini economici ufficiali dell'operazione. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 1,3 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".
"Inoltre - continua il comunicato -, l’accordo prevede la facoltà da parte del Bournemouth di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 12,7 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".