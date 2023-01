Le pagelle di Jovic: troppo statico, dà sempre la vaga idea di essere un corpo estraneo

Rientrava per la prima volta in campo dalla ripartenza, subito dal 1'. La prestazione di Luka Jovic nell'ottavo di finale di Coppa Italia vinto dalla Fiorentina sulla Sampdoria è però accolta all'unanimità come insufficiente. "Dà sempre quella vaga idea di essere un corpo estraneo" è il modo in cui il CorSport conclude la sua pagella, mentre secondo Gazzetta il problema è che "è troppo statico". Voto 5 per Jovic anche dal CorSera, da TMW ("Discrete sponde in avvio, poi si eclissa") e dal portale specializzato FirenzeViola.it, che sottolinea la serata storta: "Prestazione tutt'altro che da ricordare, anzi diciamo che tutti se la dimenticheranno presto e volentieri". Voto di mezzo punto più generoso su Tuttosport, ma neanche una sufficienza.