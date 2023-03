Le pagelle di Kumbulla: anche un 2 in pagella. Era meglio se andava al mare

vedi letture

La Roma cade in casa perdendo 4-3 contro il Sassuolo con Mourinho in tribuna squalificato. Il peggiore in campo è stato senza dubbio Kumbulla, espulso per una follia insensata che ha regalato anche un rigore ai neroverdi. La Gazzetta dello Sport scrive: "Impicca il match con un calcio insensato che provoca anche il penalty. Imperdonabile". Il Corriere dello Sport, dopo aver ricordato che aveva meritato la conferma dopo il gol in Europa League, aggiunge: "Perché quel calcione a Berardi? Un gesto così violento e plateale, ancorché determinato dalla provocazione dell'avversario, è incomprensibile e diventa una sentenza sulla partita". Molto più breve la spiegazione di Tuttosport: "Fatica fin quando cade nella provocazione di Berardi, scalciadolo, e lascia la Roma in 10". Per Vocegiallorossa è da 2 in pagella: "L’enorme, mastodontica, ingenuità gli spalanca le porte della panchina. Il tentativo di calcio da parte di Berardi non giustifica, in alcun modo, il gesto scellerato, che priva la Roma di un giocatore per tutta la ripresa e regala un rigore totalmente gratuito al Sassuolo". Infine la valutazione di TMW: "Visto quello che ha combinato, sarebbe stato meglio per la Roma se avesse sfruttato la bella giornata per andare a Coccia di Morto".

I voti

TMW: 3

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 3,5

Vocegiallorossa: 2