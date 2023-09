Le pagelle di Leao: il gol non basta a salvare la prestazione senza orgoglio né rabbia

Un gol, quello della bandiera, che non riapre il derby e non cambia molto le votazioni di Rafael Leao, ben imbrigliato dalla difesa dell'Inter. "Non basta una buona interrogazione per salvare l’anno scolastico. Non basta il gol per redimere una prestazione inconsistente, senza orgoglio e senza rabbia, Se si arrende il campo, la truppa perde" analizza la Gazzetta dello Sport. Più netto il commento di Tuttosport: "Il gol è l’unica cosa buona della sua partita". Per TMW invece la prestazione è sufficiente: "Si accende solo nella ripresa, quando segna il gol che riaccende le speranze del Milan. Nel complesso, non risulta il protagonista in linea con le attese".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Milannews.it: 5,5