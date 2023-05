Le pagelle di Lukaku - Big Rom ci ha (finalmente) preso gusto ed è tornato per restare

È la gara in cui consolidare la sua candidatura per l'euroderby, vissuta in una situazione di costante superiorità fisica su Cristante. Il mismatch fa correre brividi all'Olimpico ma non produce grandi risultati, finché Ibanez e Lautaro non gli confezionano la decima rete stagionale. "Lotta con Mancini, Cristante e Ibanez che non sono cuori teneri. Aiuta la squadra a salire e alla fine piazza con lucidità il gol della sicurezza: è il 6° in campionato", scrive La Gazzetta dello Sport sulla prestazione da 7 in pagella di Romelu Lukaku contro la Roma. Mezzo voto in meno, ma comunque una sufficienza abbondante sulle pagine del Corriere dello Sport: "Sfianca i difensori, li prende a sportellate, li logora mentalmente e fisicamente; poi alla prima occasione utile segna il gol che uccide la partita. Big Rom è tornato per restare".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

L'Interista: 7