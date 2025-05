Le pagelle di McTominay: non segna ma fa segnare. E' l'ultimo dei suoi a mollare

Non ha segnato ma ha fatto segnare Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli è stato comunque fra i protagonisti della sfida del "Maradona" pareggiata poi contro il Genoa. "Entra in entrambi i gol - riporta la Gazzetta dello Sport -. Prima l’assist in verticale per Lukaku, dopo uno strappo centrale di fisico. Poi il passaggio per Raspa-gol. Ultimo a mollare". "Sempre al top probabilmente il migliore dei suoi - sottolinea Tuttosport -. E' suo l'assist per il gol di Raspadori e quello per Lukaku. Si permette anche una rovesciata che fi nisce però fuori e impegna Siegrist nella ripresa". "Sogna un gol da spiaggia - evidenzia il Corriere dello Sport - in rovesciata, poi si abbassa e diventa esterno puro e rifinitore con lampi di genio. Lukaku e Raspadori ringraziano. L’ennesima versione di Scott che è l’ultimo ad arrendersi

"MVP di aprile in Serie A - analizza TMW - ma pure a maggio niente male. Prosegue il suo magic-moment con due assist. Quando non riesce a timbrare col gol, timbra comunque con altre due giocate decisive. Poi solo una grande parata di Siegrist evita la dodicesima rete stagionale. Sempre più trascinatore di questo Napoli. Questo il commento di TuttoNapoli.net: "Lucido nella giocata che porta al gol di Lukaku. Bravissimo anche nel l’assist del 2-1, la sua qualità pesa sempre".

Le pagelle di Scott McTominay

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 6,5