Le pagelle di Mkhitaryan: mezza Italia invoca Frattesi, lui risponde con due gol e un assist

Apre le danze nel derby. Poi realizza la sua doppietta personale. C'è molto di Henrik Mkhitaryan nel derby di Milano vinto dall'Inter. "Doveva lasciare il posto a Frattesi? Dopo 5 minuti Micki segna nella porta in cui ha segnato Frattesi martedì - scrive la Gazzetta dello Sport - Il ragazzino ne ha fatti 2 in Nazionale? Allora ne fa 2 anche lui Non basta. Per dimostrare grandezza d’animo, manda in gol pure Frattesi. Una Treccani in un entrambe le fasi. Se Inzaghi fa le squadre al parco, come i bambini, per primo chiama Mkhitaryan". "Segna due gol l'analisi di Tuttosport - regala un assist al ba- cio a Frattesi e fa tante altre cose buone. Unica macchioli- na in una gara da professore il gol mancato di testa dopo 11 minuti". Questo quanto riporta TMW: "Mezza Italia invoca Frattesi, Inzaghi punta su di lui e padre tempo è molto rapido nell'esecuzione: in gol dopo cinque minuti. Ribadisce il concetto nel secondo tempo, quando assicura il doppio vantaggio ai suoi. Nel finale, offre un ciocciolatino che proprio l'ex Sassuolo scarta in rete. Titolarissimo, da oggi ancora di più".

LE PAGELLE TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8,5

Corriere dello Sport: 8,5

Corriere della Sera: 9

Linterista.it: 8,5