Le pagelle di Ricci: centrocampista totale. Costruisce, pennella, corre e combatte

Il Torino sbanca il Franchi grazie ad una prestazione solida e ad un gran gol di Miranchuk nel primo tempo. Ma la palma del migliore in campo va a Samuele Ricci, autore di una grandissima prestazione. Voto 7,5 da La Gazzetta dello Sport: "Invenzioni per Seck, fa prendere l'ammonizione a Duncan, non molla niente. Costruisce, pennella, corre e combatte pure. Gara completa sotto tutti i punti di vista". Voto 7 dal Corriere dello Sport: "Fuori contesto (in bene, ovviamente) sul prato del “Franchi” per qualità e idee. Sul gol annullato a Seck si produce in due numeri di alta scuola (tunnel e assist). Prestazione di alto livello".

Voto 8 invece da Tuttosport: "Sta diventando un centrocampista di livello internazionale: gioca palloni deliziosi e altri li difende con disarmante naturalezza. Capisce al volo quando c'è da velocizzare la manovra e quando è il momento di rallentare le operazioni. Spende pure un giallo intelligente fermando Saponara lanciato a rete". 7 il voto che troviamo nelle pagelle di TMW: "Anestetizza Amrabat ma non si limita a quello, crea gioco per i compagni dando verticalità alla manovra e si butta negli spazi. Centrocampista totale".

