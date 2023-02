Le pagelle di Spalletti: festeggia al meglio la millesima panchina, che bello vedere il suo Napoli

Il suo Napoli non si ferma più. E' sempre bello vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti che espugna anche il Mapei Stadium e vola a +18 sull'Inter seconda in classifica. "Nel giorno in cui fa mille panchine in carriera, il suo Napoli va ancora a mille - scrive TMW -. Si prende il lusso di cambiare tre uomini e non ne risente. Il sodalizio partenopeo è il solito mix di intensità, fisicità e bel gioco". Questo quanto scrive il Corriere dello Sport: "Mille panchine in carriera e altrettanti applausi. E poi la ventesima vittoria in campionato - la numero 280 in A - che fa sempre più rima con scudetto". "Veder giocare il suo Napoli è un piacere" sottolinea Tuttosport.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7