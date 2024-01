Le pagelle di Theo Hernandez: gara negativa per il francese, fallisce il rigore del 2-1

Gara da dimenticare per Theo Hernandez. Oltre al rigore fallito, l'esterno del Milan ha sofferto molto Zirkzee quando si allargava dalla sua parte. "Sottovaluta tutto e tutti - analizza la Gazzetta dello Sport - le discese di Fabbian, quelle di Zirkzee e di Orsolini che valgono due gol emiliani e…il secondo rigore milanista". "Non chiude su Zirkzee sulla rete rossoblù - scrive Tuttosport - più convincente quando parte in velocità. Calcia sul palo il rigore del 2-1".

Questa l'analisi di TMW: "L'unico calciatore di Serie A in grado di cambiare fronte in 10 secondi: impressionante, quando parte al piede non c'è marcatura che tenga. La fase difensiva è un'altra storia però: Zirkzee si allarga a destra ben volentieri e il francese lascia troppe porte aperte. Il calcio di rigore mandato sul palo è il punto esclamativo di una prova negativa".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Milannews.it: 5,5