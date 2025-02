Le pagelle di Thiago Motta: la buona sorte oltre il giusto merito, ancora tradito dai big

Una vittoria ma quanta fatica per la Juventus. I bianconeri si sono imposti 2-1 sul campo del Como grazie ad una doppietta di Kolo Muani. Prestazione che non soddisfa tutta la stampa quella degli uomini di Thiago Motta con i giudizi sul tecnico che sono positivi solo grazie al risultato. "Ancora una volta tradito dai big che dovrebbero fare la differenza - riporta la Gazzetta dello Sport -. La traversa di Dossena è lo specchio di una partita che il Como ha giocato meglio". "La buona sorte più del giusto merito - evidenzia Tuttosport - ai punti avrebbe meritato il Como, strappa addirittura la vittoria con un gol allo scadere. L’ennesimo. E questo, no, non è un caso".

"C’era il divieto di sosta per la Juve ma - sottolinea il Corriere dello Sport - fino a un minuto dalla fine ci sono sofferenza, i soliti errori difensivi, poco gioco e poche occasioni. Kolo Muani però risolve i problemi e allora tornano il sorriso e il quarto posto". Questo il commento di TMW: "La sua Juventus non macina gioco e fatica negli sbocchi offensivi, ma con questo Kolo Muani tutto sembra in discesa. Altro fieno in cascina e critiche allontanate; o meglio, rimandate".

Le pagelle di Thiago Motta

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Bianconeranews.it: 6