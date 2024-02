Le pagelle di Zalewski: perde palloni che alimentano la vendetta olandese

L'unica nota negativa in una serata abbastanza positiva per la Roma. Daniele De Rossi sta provando a ritagliargli un nuovo ruolo, più offensivo, ma Nicola Zalewski non sembra trovarsi a proprio agio, almeno per il momento. Così, il giovane esterno giallorosso è il peggiore nel match pareggiato ieri contro il Feyenoord: troppi gli errori tecnici e le scelte sbagliate, come sottolineano tutti i maggiori quotidiani sportivi.

Per Il Corriere dello Sport la sua prestazione è da 5 in pagella: "Perde palloni gravi che alimentano la vendetta degli olandesi. Quando può riscattarsi, davanti alla porta avversaria cerca un passaggio per Lukaku (coperto da due difensori) invece di tirare". Tuttosport scrive: "Di spazio per far male ne avrebbe, ma sbaglia sempre l’ultima giocata", mentre La Gazzetta dello Sport sottolinea: "Sbaglia tutto, scelte, tempi di gioco ed esecuzioni. Tanti errori tecnici".

Diversa invece la valutazione espressa da TMW, che gli dà la sufficienza premiando il sacrificio n fase difensiva, in supporto a Spinazzola: "Parte come punta, ma di fatto gioca a tutta fascia, non lesinando di dare una mano a Spinazzola in difesa. Apprezzata la generosità, al netto di qualche imprecisione in fase d'appoggio".

Tuttomercatoweb.com 6

La Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 5