Le pagelle di Zapata: ammutolisce lo stadio alla prima occasione. E' il trascinaToro

E' il perno offensivo di Ivan Juric. Duvan Zapata ha trovato gol e assist nel successo del Torino sul campo dell'Udinese. "Alla prima occasione - il commento della Gazzetta dello Sport - arriva in cielo e ammutolisce lo stadio. Ma non si accontenta: firma l’assist per Vlasic, va vicinissimo al 3-0. E’ in doppia cifra per la settimana stagione in Serie A: pomeriggio da trascinaToro". "Un gol e un assist: sintesi di una partita con tanti altri contenuti - l'analisi di Tuttosport - piena zeppa di tiri in porta, accelerate, palloni difesi o rubati. Raggiunge quota 10 reti in questo torneo (una con l’Atalanta), mentre in totale in A ha segnato 118 gol".

Questo quanto riporta TMW: "Si esalta contro la sua ex squadra, sbloccando il parziale dopo dieci minuti con un gran colpo di testa che vale la doppia cifra. Nella ripresa confeziona un assist perfetto per Vlasic, che chiude i conti".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Torinogranata.it: 7,5