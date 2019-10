© foto di Federico De Luca

Non la miglior prestazione di Franck Ribery da quando è a Firenze, ma in ogni caso il francese fa vedere di che pasta è fatto anche contro l'Udinese. "Incanta con un paio di numeri in dribbling" scrive La Gazzetta dello Sport per motivare il suo 6 in pagella; "Si inventa passaggi col compasso" è il pensiero del Corriere dello Sport; "Brilla meno ma è prezioso" commenta invece Tuttosport. "La sua classe resta a tratti abbagliante" scrive TMW.

LE PAGELLE DI FRANCK RIBERY

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 7

FirenzeViola.it: 6