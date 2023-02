Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta: confermato Hojlund. Torna Felipe Anderson

Di seguito le ultime dai campi su Lazio-Atalanta, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Lazio-Atalanta - Sabato 11 febbraio, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Lazio 39 punti, Atalanta 38 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN/Sky

Vecino favorito su Luis Alberto al centro, torna Felipe Anderson dal 1'

Per lo scontro diretto con l’Atalanta Sarri sembra essere orientato a riproporre la squadra tipo di iniziò campionato. Con il ritorno di Lazzari in difesa, insieme a Casale, Romagnoli e Hysaj. E di Vecino, favorito su Luis Alberto, a centrocampo, completato da Cataldi e Milinkovic. Nel tridente, dopo la panchina di lunedì, Felipe Anderson si riprende il posto da titolare. Zaccagni sarà a sinistra, mentre Immobile il riferimento centrale. Pedro pronto a subentrare.

Boga e Lookman agiranno sulle corsie, con Hojlund unica punta

Gasperini per la sfida contro la Lazio dovrà fare i conti con squalificati e infortunati. Non ci saranno Maehle e Muriel dopo le espulsioni contro il Sassuolo, assente anche Pasalic a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Tornano invece Zappacosta e Palomino, davanti a Musso spazio a Toloi, Djimsiti e Scalvini con De Roon e Koopmeiners in mezzo al campo scortati da Ruggeri e Hateboer. Da capire se tornerà o meno il tridente, con Boga e Lookman sulle corsie esterne e Hojlund unica punta. In caso di trequartista ci sarà Ederson, con uno tra i due esterni che partirà dalla panchina.