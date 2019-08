Lukaku guadagna quanto voleva Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku è un giocatore dell'Inter. Una trattativa non lineare, anche se iniziata a febbraio, nei giorni della rottura con Mauro Icardi. La dirigenza interista pensava al belga come primo nome, poi a Duvan Zapata come alternativa. Alla fine il Manchester United ha mantenuto il pallino, fino in fondo, sulla valutazione di 83 milioni di euro. Con bonus, è vero, ma non in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, come sperava l'Inter.

COME ICARDI - A fine gennaio la dirigenza interista si era detta confidente sul rinnovo di Icardi. Sette milioni e mezzo di stipendio, più bonus per arrivare intorno ai nove, la cifra che la Juventus corrisponde a Higuain. E quella che l'Inter darà al suo nuovo centravanti che, al di là di tutto, ha un agente ben visto dalla dirigenza e che non parla, il lunedì sera, a favore di telecamere. Perché Wanda ha comunque - nel bene e nel male - giocato un ruolo nella trattativa, più di quanto pensa (e gli abbiano fatto notare).

E DYBALA? - La Juventus ha sempre chiesto un conguaglio per un eventuale scambio con Icardi. Valutazione di Maurito, cinquanta, quella della Joya intorno agli ottanta. Per questo ora è difficile pensare a uno scambio fra i due: vero è che entrambi sono esuberi (e sul mercato) ma c'è chi può aspettare, come la Juve, e chi no, volando su Dzeko. Fumata grigia ma con idee futuribili: Lautaro, Lukaku, Dzeko ed Esposito. Gli altri sono in vendita, da Perisic a Politano, passando per lo stesso Icardi.